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شاهد.. ردة فعل مواطن تفاجأ بأنثي طائر " أم سالم" وأفعى "أم جنيب" في الصحراء

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو، مواطن يصادف أنثى طائر"أم سالم" في الصحراء، كما وجدها تستغيث من أفعى حاولت مهاجمة صغارها.

 

أظهر في الفيديو، أنثى الطائر تقفز بشكل متكرر فوق عشها، حيث يشار إلى أن خطرا ما يداهمها وفراخها، كما لاحظها المواطن من سيارته فتوقف ونزل ليساعدها ممسكا عصا قائلا؛"تبين الفزعة .. أبشري بالسعد".

 

وبحسب الفيديو، اقترب من العش فوجئ بأفعى صحراوية تسمى "أم جنيب"، فقام بالتقطاها وأبعدها عن العش.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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