شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ردة فعل مواطن تفاجأ بأنثي طائر " أم سالم" وأفعى "أم جنيب" في الصحراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو، مواطن يصادف أنثى طائر"أم سالم" في الصحراء، كما وجدها تستغيث من أفعى حاولت مهاجمة صغارها.

أظهر في الفيديو، أنثى الطائر تقفز بشكل متكرر فوق عشها، حيث يشار إلى أن خطرا ما يداهمها وفراخها، كما لاحظها المواطن من سيارته فتوقف ونزل ليساعدها ممسكا عصا قائلا؛"تبين الفزعة .. أبشري بالسعد".

وبحسب الفيديو، اقترب من العش فوجئ بأفعى صحراوية تسمى "أم جنيب"، فقام بالتقطاها وأبعدها عن العش.