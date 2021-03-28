شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على المملكة.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك يتوقع تأثر سواحل تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وسواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 36 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 18مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 20-40كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد تصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط، بينما حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.