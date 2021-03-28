«الشؤون الإسلامية» تنفذ 1438 جولة رقابية على مساجد وجوامع الجوف

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، خلال الأسبوع الماضي 1438؛ جولة رقابية على جوامع ومساجد المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانب آخر، أطلق الفرع ممثلًا في إدارة وحدة العمل التطوعي، فرصة العمل التطوعي للراغبين في خدمة بيوت الله عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم العمل التطوعي بجميع جوانبه.

اقرأ أيضًا:

إغلاق 8 مساجد مؤقتًا في 3 مناطق لإصابة مُصلّيين بكورونا

وزارة الشؤون الإسلامية: إصابة مصلين بكورونا تغلق 10 مساجد