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وصول طائرات القوات الجوية السعودية للمشاركة بتمرين مركز التفوق الجوي في باكستان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

وصول طائرات القوات الجوية السعودية للمشاركة بتمرين مركز التفوق الجوي في باكستان

متابعات الخليج 365 - واس

اكتمل اليوم السبت وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة (مصحف الجوية) في جمهورية باكستان الإسلامية للمشاركة في تمرين (مركز التفوق الجوي 2021).

وكان في استقبال المشاركين سعادة الملحق العسكري لدى جمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيران الركن فايح بن عبدالرحمن الروقي.

وصول طائرات القوات الجوية السعودية للمشاركة بتمرين مركز التفوق الجوي في باكستان - متابعات الخليج 365

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة ، من نوع (تورنيدو) وبكامل أطقمھا الجوية والفنية والمساندة الى جانب القوات الجوية الأمريكية و القوات الجوية الباكستانية الدولة المضيفة.
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وأوضح المقدم الطيران الركن فايح بن عبدالرحمن الروقي أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين (مركز التفوق الجوي 2021) تهدف الى دعم اواصر التعاون بين البلدين ويأتي التمرين ضمن الخطط المعدة مسبقاُ لرفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية والتدريب في بيئة جوية مختلفة و إبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد في واقع تنافسي.

وصول طائرات القوات الجوية السعودية للمشاركة بتمرين مركز التفوق الجوي في باكستان - متابعات الخليج 365

هذا وقد كان سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قد وقف على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي قبل مغادرتها إلى جمهورية باكستان الإسلامية وحثھم على بذل الجھد والاستفادة الكاملة من ھذا التمرين، بما يعود عليھم بالنفع في تأدية مھامھم القتالية على أكمل وجه. مؤكداً على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس ، والحرص على سلامة التنفيذ.

وصول طائرات القوات الجوية السعودية للمشاركة بتمرين مركز التفوق الجوي في باكستان - متابعات الخليج 365 وصول طائرات القوات الجوية السعودية للمشاركة بتمرين مركز التفوق الجوي في باكستان - متابعات الخليج 365
وصول طائرات القوات الجوية السعودية للمشاركة بتمرين مركز التفوق الجوي في باكستان - متابعات الخليج 365
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