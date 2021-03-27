شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | ضبط أحد أطراف حادث اعتداء ساحة «فود ترك» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة الشرقية، القبض على أحد أطراف حادث اعتداء شهدته ساحة للفود ترك بالخبر.

وصَرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض شخص للاعتداء بإحدى ساحات العربات المتنقلة "فود ترك"، بمحافظة الخبر بتاريخ 13/ 8/ 1442هـ، باشرت الجهات الأمنية بشرطة المحافظة الواقعه في حينه، وتمكنت من القبض على أحد الأطراف المشاركة في الاعتداء، مواطن في العقد الثاني من العمر، وجار متابعة إجراءات القبض على الآخرين، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.