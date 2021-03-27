شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» يكشف موعد انتهاء «رياح وأتربة» الشرقية والرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار الرياح النشطة، والأتربة المثارة، مصحوبة بتدني في مدى الرؤية، على المنطقة الشرقية حتى السادسة من مساء اليوم الأحد.

وتشمل مناطق التحذير، كل من، الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، العديد، القطيف، بقيق، رأس تنورة، الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، وقرية العليا.

نفس الحالة، تشهدها منطقة الرياض، خاصة مناطق «الزلفي، المجمعة، شقراء، الدوادمي، وعفيف»، والتى تستمر الرياح النشطة والأتربة المثارة عليها حتى السادسة مساءً.