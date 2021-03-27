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«الأرصاد» يكشف موعد انتهاء «رياح وأتربة» الشرقية والرياض

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الدمام - شريف احمد - أكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار الرياح النشطة، والأتربة المثارة، مصحوبة بتدني في مدى الرؤية، على المنطقة الشرقية حتى السادسة من مساء اليوم الأحد.

وتشمل مناطق التحذير، كل من، الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، العديد، القطيف، بقيق، رأس تنورة، الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، وقرية العليا.

نفس الحالة، تشهدها منطقة الرياض، خاصة مناطق «الزلفي، المجمعة، شقراء، الدوادمي، وعفيف»، والتى تستمر الرياح النشطة والأتربة المثارة عليها حتى السادسة مساءً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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