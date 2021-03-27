شكرا لقرائتكم خبر عن «انتهت الحفلة».. وداعًا «باخشوين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ليلة حزينة، ودع الوسطان الإعلامي والثقافي، منذ قليل الإعلامي المخضرم عبد الله باخشوين، وسطر كتاب المملكة كلمات وداعية حزينة في رثاء الراحل.

كتب د. هاشم عبده هاشم، عضو مجلس الشورى ورئيس تحرير جريدة عكاظ السابق: «هذه ليلة حزينه أشارك فيها جميع الزملاء في الوسطين الإعلامي والثقافي لفراق حبيبنا الغالي عبدالله باخشوين، فقد عرفته مناضلا في مواجهة صعوبات الحياة، وإن جعلت منه إنسانا جميلا ومبدعا».

أما الكاتبة حليمة مُظفّر قالت: «رحم الله باخشوين، في ذمة الله وغفر له واسكنه فسيح جناته وعظم الله أجر أسرته ومحبيه وأحسن عزاءهم».

وغرد الكاتب علي مكي متسائلا: «ما هذه الليلة المؤلمة؟.. عبدالله بخشوين، هل مات؟ كل الحفلة والحفلات.. كلها انطفأت.. رحمه الله». واكتفى الكاتب عبده خال بقوله: «أيها الأصدقاء، انتهت الحفلة!».

وكان «باخشوين» أدخل العناية المركزة بمستشفى الملك عبد الله بجدة، مساء الخميس الماضي، إثر تجدد الألم عليه، مما استدعى نقله للمستشفى مباشرة، إذ يعانى من أزمة حادة فى الكلي.