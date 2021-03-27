أمانة منطقة عسير تشارك في ساعة الأرض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تشارك أمانة منطقة عسير في الحدث العالمي “ساعة الأرض”، حيث سيتم فيه إطفاء الإنارة عن عددٍ من المواقع والمعالم بالمنطقة، وفق توجيه سمو أمير المنطقة بذلك، بدءًا من الساعة 8:30 إلى 9:30 من مساء اليوم السبت الموافق 27/ 3/ 2021م.

ضرورة المبادرة بترشيد استهلاك الكهرباء:

من جهته، أوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن هذه المشاركة تأتي إيمانًا من الأمانة بضرورة المبادرة في ترشيد استهلاك الكهرباء والإسهام في عمليات إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك ونشر الوعي وإدراك قيمة الطاقة الكهربائية في حياتنا وضرورة الحفاظ عليها.

إطفاء الإنارة في عدد من المواقع:

وأبان أن الأمانة تحرص دائمًا على المشاركة في مثل هذه المناسبات، مؤكدًا أنه سيتم إطفاء الإنارة في عددٍ من المواقع والمعالم ومنها: ساحة الإمارة وجبل ذرة والقلاع والحصون وجبل أبو خيال لمدة ساعة فقط من مساء السبت.

وأضاف الحميدي أن ساعة الأرض من المبادرات الهامة التي أطلقها الصندوق العالمي لصون الطبيعة وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية.

شارك الخبر