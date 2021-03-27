شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاك وتهديد ثم ملصقات مرح.. ماذا يفعل «واتساب» ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رغم تهديدات «واتساب» المتلاحقة بإغلاق حسابات المستخدمين حال عدم تحديث التطبيق، طرح مطوروه ميزة في محاولة لإضفاء أجواء المرح على المنصة أثناء الدردشات، عبر خاصية الملصقات المتحركة المرحة. ونشر موقع WABetaInfo تغريدة على صفحته في «تويتر» (السبت)، مؤكدا توفر الميزة خلال الـ24 ساعة القادمة، ما يتيح استيراد ملصقات متحركة شريطة تنزيل أحدث إصدار من التطبيق والاستعانة بأحد تطبيقات الـsticker maker لعمل مجموعة ملصقات خاصة واستيرادها للتطبيق عبر هواتف iOS وأندرويد. فيما أبدى مغردون دهشتهم من تباين أفعال المنصة بدءاً من تحديث ينتهك الخصوصية، والتهديد بالحظر، ثم طرح مزايا مرحة. يذكر أن الميزة أتيحت منذ (الجمعة) في البرازيل والهند وإندونيسيا.

