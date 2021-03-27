شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يحذر الجميع:" لا تقتلوا المتعة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، مواطن يحذر من أعداء المتعة، قائلا:" ياخي لا تقتل المتعة"، كما أضاف:" يقول أحدهم ياخي اشربه الشاي بدون سكر أحسن، أقوله ياخي لا تقتل المتعة و اتركني أستمتع".

وأشار:"هذي رسائل توعوية للمجتمع والناس، فمثلاً حتى أنت لو حد سولف عليك لا تسوي نفسك عارفة، وتقول له أنا عارف السالفة حتى لا تقتل المتعة خليه يسولف"، محذرا:"انتبهوا من أعداء قتل المتعة".

وأوضح:"أنا في الفترة الأخيرة من بعد الأربعين، اللي بقيت أبغاه بسويه هرجة ما جازت لي أقوم أضرب الباب، ومجلس ما عجبني أضرب الباب، ودلة ما جازتني أنزل الفنجان"، مشددا:"لا تحاولون تصلحون المجتمعات فاستمتع بحياتك واترك الناس".