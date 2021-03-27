شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..قصة حي العطايف التاريخي وأبرز الشخصيات التي سكنت فيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعتبر حي " العطايف " من أحد أقدم الأحياء في مدينة الرياض حيث أنه له علامات بارزة في تاريخ العاصمة.

وذكر تقرير تلفزيوني أن الحي كان به شارع للتجارة العالمية، حيث تم تسمية هذا الحي نسبة إلى آل عطيفه، في القرن الخامس الهجري.

وأضاف أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، من أبرز الشخصيات التي سكن في الحي والأمير الأمين فهد الفيصل أول أمير في منطقة الرياض.

وأشار إلى أن الأسطورة ماجد عبدالله نشأ في هذا الحي وتربى كرويًا حيث انطلق من هذا الحواري إلى العالمية .