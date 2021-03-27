شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تعلن تسجيل 4 ملايين جرعة متلقاة من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4 ملايين جرعة متلقاة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة.

وكانت وزارة الصحة في وقت سابق قد أشارت إلى أن زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا يرجع إلى التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشددت وزارة الصحة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار الفيروس حفاظا على صحة وسلامة الجميع.