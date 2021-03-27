شكرا لمتابعة خبر عن توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم السبت، بزيادة إسناد التدريس في رياض الأطفال للمعلمات بنسبة 50% خلال العام الدراسي المقبل.

وجاء ذلك من أجل سرعة مسح المدارس التي يمكن أن تضيف فصولاً جديدة للطفولة المبكرة، كما أشار إلى مناقشة احتياجات العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة، على ضرورة تكامل العمل داخل الإدارات التعليمية لحوكمة إجراءاتها، وتعزيز الجوانب القانونية في ممارساتها.

وطالب مديري التعليم بالإسراع في معالجة وضع بعض المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية وتخفيض الأعداد داخل الفصول، موضحا أن عمليات قياس وتقويم الطلبة مستمرة خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي لرفع نواتج التعلّم، والاستعداد المبكر للاختبارات.

ولفت إلى أهمية إنهاء المقررات الدراسية والتركيز على المهارات القرائية والكتابية للطلاب والطالبات، مؤكدا على أهمية العمل وفق القواعد التنظيمية والدليل التشغيلي لوحدات التوعية الفكرية المعلن عنها مؤخراً في إدارات التعليم.