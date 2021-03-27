شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فتحة لتصريف الأمطار بجدة تتسبب في انقلاب مفاجئ لمركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

انقلبت مركبة بشكل مفاجئ خروج بسبب سياح من مناهل لتصريف مياه الأمطار بشارع فلسطين بجدة.

وأوضح المواطن محمد باطرفي، أن المشكلة في مناهل تصريف الأمطار، لافتا إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي تقع فيها حوادث بسببها ويتم إصلاحها، بحسب الزميلة "سبق".

وتابع أنه تم إصلاحها ولكن الخلل يعود مرة أخرى مبينا أنه لم يرَ وقت حادث اليوم موضحاً أنه عند مرور سيارة والضغط على طرف الحديد، يرتفع ويتسبب بانقلاب السيارة.