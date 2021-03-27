شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من عواصف رملية على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الدفاع المدني من عواصف رملية على الرياض، وجاء ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تقلبات جوية تتمثل في غبار وأتربة، قد تعيق الرؤية على الطرق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار إلى المناطق المتأثرة بالرياح وتشمل الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك يتوقع تأثر سواحل تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وسواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.