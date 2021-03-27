شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..شاب يدخل العمل الحر ويبدع في ديكورات المنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن شاب يدعى فارس العنزي، من الدخول إلى العمل الحر ليعمل بيده في عالم البناء والتعمير كمصمم ديكورات منازل وفني أصباغ.

وقال الشاب خلال حديثه في برنامج " إم بي سي في أسبوع " : منذ 6 سنوات دخلت العمل الحر والحمدلله حققت أهداف كثير من تصميم الخشبيات والجبسيات، وخاصة في الديكور.

وأضاف : انصح الشباب السعودي بالدخول إلى العمل الحر، فأصبح الآن هناك دورات تدريبة لتعليم المهن المختلفة وهناك معاهد عديدة.