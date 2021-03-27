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بالفيديو..شاب يدخل العمل الحر ويبدع في ديكورات المنازل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن شاب يدعى فارس العنزي، من الدخول إلى العمل الحر ليعمل بيده في عالم البناء والتعمير كمصمم ديكورات منازل وفني أصباغ.

وقال الشاب خلال حديثه في برنامج " إم بي سي في أسبوع " : منذ 6 سنوات دخلت العمل الحر والحمدلله حققت أهداف كثير من تصميم الخشبيات والجبسيات، وخاصة في الديكور.

وأضاف : انصح الشباب السعودي بالدخول إلى العمل الحر، فأصبح الآن هناك دورات تدريبة لتعليم المهن المختلفة وهناك معاهد عديدة.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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