شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..قانوني يوضح عقوبة هروب الخادمات قبل شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يتكرر هروب الخادمات قبل حلول شهر رمضان المبارك؛ للحصور على أجور عالية وأسعار قد تتجاوز 2500 ريال شهريًّا.

وقال المحامي أحمد المحيميد، لبرنامج "120" على قناة الإخبارية، أن هروب الخادمات قبل رمضان تتكرر كل عام للبحث عن زيادة في الأجر.

وأضاف "المحيميد"، أن العقوبات تكون على المخالف وعلى من يشغله ومن ينقله والسمسار والوسيط.

وأوضح أن هذه العقوبات تتراوح ما بين عقوبات مالية والسجن والترحيل والمنع من الاستقدام على جميع الأطراف؛ سواء كان الفرد المشغل أو العاملة أو الوسيط، وحتى مصادرة أداة نقل المخالف.

وأشار إلى أن اكتشاف هذه المخالفة يكون بسهولة عن طريق التبليغ أو حدوث مشكلة أو إصابة للعاملة.