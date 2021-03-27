«النقل» تواصل رفع مستوى السلامة على طرق نجران

تواصل وزارة النقل تنفيذ عددٍ من الأعمال التي تسهم في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها في منطقة نجران، والتي تضم شبكة طرق يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 2923 كيلومترًا، بالإضافة إلى 87 جسرًا.

وجاء تنفيذ الأعمال في إطار أعمال الصيانة الدورية على طرق المنطقة التي تقوم خلالها فرق الوزارة بفحص الطرق وتحديد احتياجاتها بعد إجراء العديد من الدراسات والاختبارات عليها.

وكانت وزارة النقل قد نفذت العديد من المشروعات الهادفة لتعزيز مستوى السلامة المرورية على الطرق في منطقة نجران.

وتضمنت الأعمال تركيب أكثر من 62 ألف وحدة من العلامات الأرضية، وتركيب 1257 لوحة إرشادية، وتنفيذ دهانات أرضية بطول 475 كم، وتنفيذ سياج عال الشد بطول 248 كم، وتنفيذ الاهتزازات التحذيرية بطول 1846 كم.

يذكر أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وتنفيذها وفق الخطة التشغيلية المعدة لها حتى يتم إنجاز المشروعات كافة بأعلى معايير الجودة، كما تؤكد الوزارة حرصها على تعزيز كفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، بما يحقق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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