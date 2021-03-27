«الأرصاد» عن طقس الأحد: رياح مثيرة للأتربة وحرارة منخفضة على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية، ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة.

وقال مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، إن مناطق الرياض، والشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تتأثر الأحد، باستمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية، ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة.

وتوقع تأثر سواحل تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة وسواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25–50 كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 20–40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط.

أما عن حالة الخليج العربي، فتوقع «الأرصاد» أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20–50 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين ونصف.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية: