بلدية الدلم تصادر أكثر من 1200 كيلوجرام مواد غذائية فاسدة

صادرت بلدية محافظة الدلم أكثر من 1200 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بعد أن داهمت منزلًا تم تحويله من قِبل عمالة وافدة إلى مستودع لتخزين الأغذية بطريقة غير سليمة، وتعبئتها وتوزيعها على المحلات التجارية.

وأعلنت بلدية الدلم، جمع الكميات المضبوطة وإتلافها فورًا وتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس عامر بن منصور العجمي أن البلدية كثفت الجولات الرقابية على المنشآت الصحية ومختلف منافذ البيع خلال الفترة الماضية بجولات صباحية ومسائية، مشيرة إلى أن العمل مستمر للمحافظة على صحة المواطن والمقيم بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وأهابت البلدية بجميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية في محافظة الدلم أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات البلدية، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.