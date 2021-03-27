خبراء بعثات دول مجلس التعاون لحقوق الإنسان يعقدون اجتماعهم الأول في 2021

عقد خبراء بعثات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال حقوق الإنسان في جنيف، اليوم السبت، اجتماعهم الأول لعام 2021م في مقر بعثة مجلس التعاون بجنيف برئاسة المستشار في البعثة الدائمة لمملكة البحرين بجنيف (دولة الرئاسة) حسين مخلوق.

وناقش الخبراء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

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