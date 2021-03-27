بالفيديو والصور..سعودية تدير نزلًا ريفيًا وبرامج سياحية في جازان

سلّط برنامج «إم بي سي في أسبوع» ضمن حلقته الیوم السبت، الضوء على المواطنة السعودية سارة المالكي، التي امتهنت العمل في مجال السیاحة الريفیة، في إنجاز جديد يُحسَبُ للمرأة السعودية.

وقامت المرشدة السياحية سارة المالكي، بإنشاء نزل ريفي في المناطق الجبلیة بمحافظة الداير بني مالك، والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة جازان.

وقالت سارة، خلال حديثھا للبرنامج الذي تبثه قناة «أم بي سي 1»، إنھا تعمل على مشروع متكامل يضم قرية سیاحیة ومزارع ريفیة، بھدف إثراء التجربة السیاحیة في المنطقة.

وأضافت أنھا تقوم بمرافقة السیاح وتطوف بھم المناطق السیاحیة والتراثیة الموجودة بین الجبال، وتعرّفھم بالموروث الشعبي للمنطقة.

فیما أكد زوجھا أحمد المالكي أنه يقف خلف زوجته في مشروعھا ويدعمھا لتحقیق النجاح، بعدما أصبح الكثیر من السیاح يأتون إلیھا من داخل وخارج المملكة.