30 عاما من الدراسة والوعود للتأمين الصحي

تعد قضية التأمين الصحي على المواطنين، من أكثر القضايا التي أخذت حيزا كبيرا من الاهتمام والزمن، وتخللها شد وجذب وتصريحات تباينت بين النفي، والتأكيد، والتلميح، والوعود، والتنظير أحيانا، وتبين لـ«دوت الخليج» من خلال رصد للقضية أنها بدأت قبل أكثر من 30 عاما تقريبا، وشهدت إجراء عدد من الدراسات وإطلاق 5 وزراء صحة وعودا بتطبيق التأمين الصحي على المواطنين عبر جداول زمنية تراوحت بين سنة وخمس سنوات.

وبتتبع قضية التأمين الصحي على المواطنين، يتضح أن الفكرة بدأ طرحها جديا نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، بنشر نتائج دراسة أعدتها وزارة الصحة، خلصت إلى أن تكلفة السرير لديها تزيد بنسبة 25% مقارنة بالقطاع الصحي الخاص، مشيرة إلى أنه لو تمت تغطية جميع المواطنين بالتأمين الصحي الشامل بدلا من تقديم الخدمات العلاجية مباشرة ستوفر الدولة نحو 20% من تكاليف تشغيل المستشفيات.

مزيد من الدراسة

في عهد وزيرالصحة الدكتور أسامة شبشكي، طرحت الفكرة مجددا ولكن على استحياء، فيما شهدت حقبة الوزير الدكتور حمد المانع طرح الفكرة بحماس أكبر، حيث صرح الوزير في عام 2005 بأن الوزارة ستنتهي من تخصيص قطاع الصحة خلال عامين من الآن بعد الانتهاء من إدراج كافة المواطنين في نظام التأمين، مؤكدا أن برنامج "بلسم" سيطبق فعليا خلال ثلاث سنوات، ليأتي بعد ذلك الوزير الدكتور عبدالله الربيعة؛ ويؤكد أن مشروع التأمين مكلف جدا، وستقوم الوزارة مع مجلس الخدمات الصحية ومجلس الضمان الصحي بدراسته لمدة خمس سنوات، ومن ثم جاء الوزير المكلف عادل فقيه الذي اكتفى بالرد على التساؤلات المتعلقة بهذا الملف، أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة، فيما أكد من بعده الوزير خالد الفالح، أن التأمين الصحي على المواطنين تعدى مرحلة الدراسة، وبدأت الوزارة في البحث عن وسائل عملية في التمويل من الحكومة أو القطاع الخاص للمشاركة، متوقعا البدء في التأمين على المواطنين خلال السنوات المقبلة، وأخيرا تصريحات وزير الصحة الحالي الدكتور توفيق الربيعة في عام 2018 الذي أعطى وعدا بأنه سيتم التأمين على جميع المواطنين خلال 4 أو 5 سنوات، مضى أكثر من نصف المدة التي حددها الوزير ولا يزال المشروع لم ير النور، ولم تظهر بوادر واضحة تعطي المتابعين الأمل بقرب التطبيق؟

أبرز تصريحات المسؤولين حول التأمين الصحي على المواطنين

1999

الضمان الصحي التعاوني سوف يطبق على المقيمين في المرحلة الحالية

- دراسة إمكانية تطبيقه على السعوديين في مرحلة لاحقة بحيث ترفع الدراسة لمجلس الوزراء ليصدر القرار إن لزم.

وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير

الدكتور عثمان بن عبدالعزيز الربيعة

2002

سنبدأ قريبا في تطبيق التأمين الصحي على المقيمين مما يتوقع أن يحقق استثمارات مالية تصل إلى نحو 5.2 مليارات ريال سنويا، وتطبيق التأمين الطبي للمواطنين سيتم بعد الانتهاء من تطبيقه على المقيمين وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وزير الصحة

أسامة شبكشي

2005

- البيئة الصحية مؤهلة تماما لتقبل مشروع التأمين الصحي الشامل على المواطنين، فقد بدأنا منذ شهر في تغطية تدريجية لإخواننا المقيمين البالغ عددهم 7 ملايين، وإن شاء الله، خطواتنا القادمة في العام المقبل من أجل تطبيق الضمان الصحي على المواطن، بحيث يستفيد 24 مليون مواطن ومقيم من الضمان الصحي.

- الوزارة ستتبنى إصدار بوليصة تأمين للفقراء والمساكين الذين لا يستطيعون دفع رسوم التأمين من خلال الشركات المخولة بذلك، وسيتم الانتهاء من تخصيص قطاع الصحة خلال عامين من الآن بعد الانتهاء من إدراج كافة المواطنين في نظام التأمين.

وزير الصحة

الدكتور حمد المانع

2011

تطبيق أي شكل من أشكال التأمين الصحي التعاوني يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين، فالهدف من التأمين الصحي تجويد الخدمة الصحية للمواطن، وأن تقدم للمواطنين خدمات صحية ذات جودة عالية، ولن يتم تحميل المواطن أي أعباء مادية كركن وقاعدة أساسية في تطبيق التأمين الصحي، ولا يجب ربط جودة الخدمة الصحية أو توفيرها بتمويل الخدمة، ومن الخطأ ربطهما ببعض.

وزير الصحة

الدكتور عبدالله الربيعة

2011

الوزارة تدرس تطبيق التأمين الصحي على المواطنين من بين عدة خيارات بالتوافق مع بيوت الخبرة سواء البنك الدولي أو المنظمات الخاصة بتمويل الخدمات الصحية.

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

الدكتور خالد المرغلاني

2012

عندما تطبق الرعاية الصحية بمفهومها الصحيح، سيرتفع مستوى التأمين من 1200 ريال إلى 4000 و5000 و6000 ريال، وبحساب بسيط لو ضربتها بـ27 مليونا أو بـ20 مليونا ستصل إلى 100 مليار ريال، ولو صرفت 100 مليار على الصحة لكان ذلك أفضل.

والسؤال الأهم الذي يطرح من الذي سيدفع فاتورة التأمين؟ لأن الحكومة لا يمكن أن تدفع الفاتورة مرتين، وإلا وجهنا ميزانية الدولة كلها للقطاع الصحي، والوزارة استقدمت بيوت الخبرة، وعلى اختلافها الأمريكية أو الكندية والأوروبية، وأكدت عدم الأخذ بـ«التأمين التجاري»؛ لأن هذا النظام غير مجد اقتصاديا.

وزير الصحة

الدكتور عبدالله الربيعة

2012

أحد مكونات مشروع "بلسم" هو تأسيس صندوق تعاوني خاص بالتأمين الصحي على المواطنين، يمول بالكامل من قبل وزارة الصحة، وسيتيح الصندوق لكل مواطن الحصول على بطاقة تأمين صحية يمكنه من الحصول على خدمات صحية متقدمة.

الباحث الرئيس بمشروع «بلسم»

لتطوير النظام الصحي الدكتور رضا خليل

2013

التأمين الصحي على المواطنين ما زال قيد الدراسة لدى مجلس الخدمات الصحية، حيث إن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2811/م ب) وتاريخ 12-5-1432هـ، يقضي بالتريث في تطبيق التأمين الصحي على المواطنين إلى أن يدرس مجلس الخدمات الصحية الموضوع بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني تمهيدا للرفع عن ذلك لمجلس الوزراء للتوجيه بخصوصه.

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

الدكتور خالد مرغلاني

2013

تفاصيل مشروع التأمين الصحي على المواطنين سترفع قريبا لاعتمادها، منوها إلى أنه سيتم الانتهاء من ذلك خلال 5 أشهر وسيشمل جميع المواطنين، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بعد إقرارها في مؤتمر صحفي.

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

الدكتور خالد المرغلاني

2013

لم يرفع مجلس الخدمات الصحية دراسة بشأن تأجيل تطبيق التأمين الصحي على السعوديين، بل تم رفع دراسة خاصة بمشروع التأمين الصحي بناء على توجيه المقام السامي، وليس هناك أي تأجيل، وكل ما في الأمر أننا رفعنا دراسة عن مشروع تطبيق التأمين الصحي كاملا، ولم يكن في تلك الدراسة ما يخص التأجيل، وسيتم تطبيقه قريبا، إن شاء الله».

أمين عام مجلس الخدمات الصحية

الدكتور يعقوب المزروع

2014

عدد السعوديين المؤمن عليهم صحيا يبلغ 2.7 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وهو ما يعني أن نحو 16 مليون مواطن بمن فيهم العاملون في الحكومة والطلاب والعاطلون عن العمل، لا يتمتعون بهذه الميزة، وموضوع التأمين الصحي للمواطن لا يزال تحت الدراسة، وليس هناك جديد في هذا الموضوع.

وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه

2014

ينظر وزير الصحة حاليا في العديد من الإشكاليات والتحديات التي تواجه وزارة الصحة وقد طلب من جميع قياديي الوزارة إعطاءه فكرة عن التحديات التي تعيق تقديم الخدمة الصحية بالشكل الأمثل وملف التأمين الطبي التعاوني من ضمن الملفات التي سيتم دراستها ومعرفة مدى إمكانية تطبيقه.

وكيل وزارة الصحة

الدكتور طريف الأعمى

2015

التأمين الصحي على المواطنين تعدى مرحلة الدراسة وبدأنا في البحث عن وسائل عملية في التمويل من الحكومة أو القطاع الخاص للمشاركة، ونتوقع البدء في التأمين على المواطنين خلال السنوات المقبلة.

وزير الصحة

خالد الفالح

2016

التغييرات التي تجري الآن في وزارة الصحة ستجعل من القطاع الصحي أكثر كفاءة وتنافسية بمعايير عالمية، وأحد أبرز مكوناتها مشروع التأمين الصحي للمواطنين الذي يضمن توافر الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين.

وزير الصحة خالد الفالح

2016

المشروعات الصحية المقبلة في المملكة تتطلب تحالف الشركات الكبيرة والمتوسطة الراغبة للاستثمار في القطاع الصحي السعودي لما تتميز به من ضخامة وما تحتاجه من إمكانات كبيرة لتنفيذها، وتقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة يقوم على محورين أساسيين هما: تعزيز إسهامات القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة بين جميع الشركاء المتعاونين، وتوسيع مظلة الضمان الصحي وخدمات التأمين لتشمل جميع المواطنين والمقيمين في المملكة

نائب وزير الصحة حمد الضويلع

2016

يدرس مجلس الضمان الصحي التعاوني حالياً ملف التأمين الصحي على المواطنين مع وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، بحيث يتم تطبيقه بعد الانتهاء من المتطلبات التي تضمن تحقيق نجاح التأمين، وليحظى المواطن بخدمات صحية على مستوى جيد، تتناسب مع تطلعاته واحتياجاته.

المتحدث الرسمي في مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك

2018

العمل جار على مشروع التأمين الصحي للمواطنين، وهو مشروع مجاني كبير، يحتاج إلى وقت حتى يتم تطبيقه، والعمل يسير بخطوات متأنية حتى يتم تنفيذه بشكل احترافي، لضمان استمرارية الخدمة، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية ستقدم خلال شركات، وستكون الوزارة منظمة ومشرفة على القطاع.

وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة

2018

كل المواطنين السعوديين سيحصلون على التأمين الصحي، والخدمة الصحية المجانية، خلال سنوات قليلة تتراوح بين 4 و5 سنوات.

وزير الصحة

الدكتور توفيق الربيعة