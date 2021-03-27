موجة ترابية من العراق وسورية

أوضح خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن 50% من الموجة الترابية قادمة من خارج المملكة، خاصة من سورية والعراق، و50% من داخل المملكة. وتوقع أن تكون الموجة خفيفة إلى متوسطة، وستتجه إلى الجنوب وشمال المنطقة الشرقية.

وأضاف «الحصيني» أنها وصلت لشمال الرياض في اتجاه الجنوب، حتى تصل إلى حدود نجران.

وأبان: «نعيش فترة انتقالية تمتاز بنشاط الرياح السطحية، وسنشهد انخفاضا وارتفاعا في درجات الحرارة، حيث ستنخفض درجات الحرارة على المدينة المنورة والشرقية والرياض والقصيم والمناطق الشمالية مثل حائل والجوف وتبوك»، مبينا أن درجات الحرارة ستنخفض على القصيم والرياض بما يتراوح بين 6 و9 درجات مئوية.

رياح نشطة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق «الحدود الشمالية - حائل - القصيم - الرياض - الشرقية»، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، كذلك يتوقع تأثر سواحل «تبوك - المدينة المنورة - مكة المكرمة» والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

3 تنبيهات

أصدر المركز، 3 تنبيهات تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة وينبع وتبوك، تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنيا في مدى الرؤية.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-50 كم/ساعة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين متر ومترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تتحول مساء على الأجزاء الشمالية إلى شمالية بوجه عام بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

درجات الحرارة

مكة المكرمة

36

19

المدينة المنورة

32

18

الرياض

26

15

الدمام

25

20

أبها

24

14

جازان

32

27

نجران

32

15