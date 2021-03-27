يشكل مولد كهربائي يقابله عمود تيار عال آيل للسقوط بعرض طريق الأمير سلطان بالحضن في منطقة نجران خطرا جسيما على مرتادي الطريق، فيما ناشد العديد من المواطنين الجهات المختصة متمثلة في الكهرباء وأمانة المنطقة بالتدخل السريع وإيجاد حل عاجل. (نجران: قاسم الكستبان)



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