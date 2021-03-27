الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

إس أند بي تؤكد تصنيف السعودية عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وكالة إس أند بي للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية عند “A-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت وزارة المالية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم: إن ذلك يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي.

وأضافت وزارة المالية، في بيان لها: “وكالة إس أند بي للتصنيف الائتماني تؤكد تصنيف المملكة عند (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ مما يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي”.

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