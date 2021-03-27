شكرا لقرائتكم إس أند بي تؤكد تصنيف السعودية عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27
وأضافت وزارة المالية، في بيان لها: “وكالة إس أند بي للتصنيف الائتماني تؤكد تصنيف المملكة عند (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ مما يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي”.
إس أند بي تؤكد تصنيف السعودية عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وكالة إس أند بي للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية عند “A-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت وزارة المالية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم: إن ذلك يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي.
وأضافت وزارة المالية، في بيان لها: “وكالة إس أند بي للتصنيف الائتماني تؤكد تصنيف المملكة عند (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ مما يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي”.
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