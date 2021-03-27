تقنية رفحاء تشارك في أسبوع البيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بعدد من الفعاليات في أسبوع البيئة لعام 1442هـ تحت شعار (البيئة لنا ولأجيالنا)، شملت البرامج التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التواصل الداخلية للكلية، يهدف توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة ومواردها الطبيعية والمحافظة عليها لتحقيق الاستدامة وجودة الحياة وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة. كما نفذت الكلية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة مبادرة (التشجير) بزراعة 200 شتلة بفناء الكلية وبمشاركة عدد من المتدربين في المرحلة الأولى واستهداف زراعة 2000 شتلة في الكلية.



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