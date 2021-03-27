تدشين أوقاف تعليمية ومدينة إنسانية بالقصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتتح أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود اليوم، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، المبنى الجديد لإدارة التعليم بمنطقة القصيم ومركز محمد بن إبراهيم الخضير الثقافي، إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات مبادرة (الوقف التعليمي) وتكريم الموقفين والداعمين للتعليم. وأوضح مدير التعليم بالمنطقة محمد الفريح أن المبنى الجديد للإدارة نفذ على مساحة 27 ألف م2 بتكلفة تجاوزت 28 مليون ريال، إضافة إلى أن مبادرة (الوقف التعليمي) بالإدارة العامة للتعليم استطاعت تأمين إنشاء 15 مدرسة ومجمعا تعليميا ومدينة إنسانية بقيمة 115 مليون ريال، قدمها وأوقفها رجال الأعمال بالمنطقة دعما للمشهد التعليمي ومشاركة منهم في دفع مسيرة التطوير للمكتسبات الوطنية.



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