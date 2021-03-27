ورش لتفعيل التقنيات الجديدة بجامعة طيبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في شؤون الطلاب ورش عمل وجلسات استشارية متعلقة بمسابقة (هاكثون طيبة 2) التي تهدف إلى تحقيق أولويات الجامعة البحثية وتفعيل التقنيات الجديدة في المدن بحلول إبداعية مبتكرة.

وأكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عبدالرحمن الحربي أن لجنة المسابقة عقدت 8 ورش عمل للمتسابقين و7 جلسات استشارية، في حين وصل عدد المستفيدين إلى 194 مستفيدا وكونت 42 فريقا، مبينا أن المستفيدين سينتقلون إلى مرحلة أخرى من المسابقة وهي مرحة تحكيم الأوراق البحثية التي ستعقد في 28- 29 من هذا الشهر.

وأشار إلى أنه تم عقد مجموعة ورش عمل في مجالات الصحة الرقمية بعنوان (البيانات والتقنيات في علاج الأمراض والعيادات الصحية الناشئة) وفي محور المجتمع السيبراني (الهندسة الاجتماعية والأمن والبيانات) ثم في محور التعليم (صناعة بيئة الكترونية وتعليمية فعالة وكيفية تطوير تطبيقات التعليم الالكتروني) وفي محور لحماية البيئة كانت بعنوان (التكنولوجيا النظيفة واستخداماتها وكيفية تطويع التكنولوجيا لخدمة البيئة).