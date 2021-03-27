شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تواصل تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على طرق نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة النقل تنفيذ عددٍ من الأعمال التي تسهم في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها في منطقة نجران، والتي تضم شبكة طرق يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 2923 كيلومترًا، بالإضافة إلى 87 جسرًا.

وجاء تنفيذ الأعمال في إطار أعمال الصيانة الدورية على طرق المنطقة التي تقوم خلالها فرق الوزارة بفحص الطرق وتحديد احتياجاتها بعد إجراء العديد من الدراسات والاختبارات عليها.

وكانت وزارة النقل قد نفذت العديد من المشروعات الهادفة لتعزيز مستوى السلامة المرورية على الطرق في منطقة نجران.

حيث تضمنت الأعمال تركيب أكثر 62 ألف وحدة من العلامات الأرضية، وتركيب 1257 لوحة إرشادية، وتنفيذ دهانات أرضية بطول 475 كم، وتنفيذ سياج عالي الشد بطول 248 كم، وتنفيذ الاهتزازات التحذيرية بطول 1846 كم.

يذكر أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وتنفيذها وفق الخطة التشغيلية المعدة لها حتى يتم إنجاز كافة المشروعات بأعلى معايير الجودة، كما تؤكد الوزارة حرصها على تعزيز كفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، بما يحقق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.