السعودية تشارك 190 دولة في إحياء فعالية ساعة الأرض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشارك إدارة الحدث العالمي ساعة الأرض في المملكة العربية السعودية، في الساعة الثامنة ونصف مساء الليلة ولمدة ساعة واحدة، في إحياء أضخم حدث بيئي على مستوى العالم “ساعة الأرض، وذلك للمرة الـ12 على التوالي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

ما هي ساعة الأرض؟

ساعة الأرض (بالإنجليزية: Earth Hour)‏ هي حدثٌ عالمي سَنوي من تَنظيم الصندوق العالمي للطبيعة يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتَمعات ومُلّاك المنازل والشَرِكات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعةٍ واحدة من الساعة 8:30 حتّى 9:30- في توقيت الدولة المحليّ- في يومِ أحد أيّام السبت في شهر مارس، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي. وكانت مدينَة سيدني الأسترالية هي أول من بدأت بهذه الحملة في عام 2007، ومنذ ذلك الحين، نما هذا العدد ليُصبِح أكثر من 7000 مدينة وقرية حول العالم.

يذكر أن ساعة الأرض تُقام في آخر يوم سبت من أيام شهر مارس/ آذار كل عام، وذلك من الساعة 8:30 حتّى 9:30 بالتوقيت المحليّ للدول المُشارِكة.

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