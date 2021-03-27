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زيادة رحلات مطار حفر الباطن إلى 12 رحلة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

زيادة رحلات مطار حفر الباطن إلى 12 رحلة

مع تغيير توقيت الرحلات

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أعلنت الخطوط الجوية العربية ، عن زيادة رحلاتها بين حفر الباطن والعاصمة الرياض ومدينة جدة؛ بواقع 22 رحلة أسبوعية ابتداء من 31 مارس 2021م.

وكان عدد الرحلات من القيصومة- الرياض 14 رحلة خلال الأسبوع، وتم زيادتها إلى 17 رحلة، منها 3 رحلات أيام الأربعاء والخميس والسبت، مع تغيير وقت رحلة الصباح لتكون الساعة 7:30 صباحًا بدلًا من الوقت الحالي 9:45 صباحًا.

وزادت الخطوط السعودية رحلاتها من مطار القيصومة إلى جدة رحلتين ليكونوا 5 رحلات أسبوعيًّا، مع تغيير وقت الرحلات لتكون الساعة 11:45ص بدلًا من الوقت الحالي 01:15م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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