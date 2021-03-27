زيادة رحلات مطار حفر الباطن إلى 12 رحلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، عن زيادة رحلاتها بين حفر الباطن والعاصمة الرياض ومدينة جدة؛ بواقع 22 رحلة أسبوعية ابتداء من 31 مارس 2021م.

وكان عدد الرحلات من القيصومة- الرياض 14 رحلة خلال الأسبوع، وتم زيادتها إلى 17 رحلة، منها 3 رحلات أيام الأربعاء والخميس والسبت، مع تغيير وقت رحلة الصباح لتكون الساعة 7:30 صباحًا بدلًا من الوقت الحالي 9:45 صباحًا.

وزادت الخطوط السعودية رحلاتها من مطار القيصومة إلى جدة رحلتين ليكونوا 5 رحلات أسبوعيًّا، مع تغيير وقت الرحلات لتكون الساعة 11:45ص بدلًا من الوقت الحالي 01:15م.

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