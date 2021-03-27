سماحة المفتي يرد على من يدعي خصوصية ليلة النصف من شعبان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء: إن ليلة النصف من شعبان لم يأتنا نص صحيح صريح على أن لها خصائص، والبعض يدعي أن تقدير الآجال والأرزاق في ليلة النصف من شعبان، وهذا خطأ يخالف نص القرآن.

إجماع علماء الأمة:

وأضاف: “والله تعالى يقول: {حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ}.

وتابع سماحة المفتي: “والمراد بها بإجماع الأمة أنها ليلة القدر لا النصف من شعبان، وما يدعونه من تقدير ليلة النصف من شعبان لا أصل له، وهي ليلة كسائر الليالي”.

صيام ليلة النصف:

وأضاف سماحة المفتي: “إلا أن يومها يصام لمن كان عادته صيام الأيام البيض، وأما من لم يعتد صيام الأيام البيض فإنه لا يشرع له أن يخص الخامس عشر بالصيام”.



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