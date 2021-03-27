شركات عالمية تتنافس على مشاريع ومبادرات الشرقية الاستثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن أكبر المشاريع استثماريا على مستوى القطاع البلدي في المملكة، نجحت أمانة المنطقة الشرقية في تطوير منظومة الاستثمارات واستقطاب شركات عالمية ومحلية استثمارية لتنفيذ مبادرات ومشاريع استثمارية كبيرة في المنطقة.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الأمانة أطلقت خلال الفترة الماضية عددا من المشاريع الاستثمارية الكبيرة عبر جهود استثمارية متطورة تحاكي رؤية المملكة 2030، مبينا أن المشروع الاستثماري النموذجي الأول تضمن اتفاقيات الاستثمار المشترك، وذلك لتطوير الواجهة البحرية بكورنيش الخبر، لتطوير مارينا ومرسى وفندق ومقاه وساحات ومرافق ترفيهية متعددة الاستخدام، وكذلك مشروع (نبض الخبر)، الذي يقام وسط محافظة الخبر.

مشروع وسط العوامية

وأشار إلى أنه تم توقيع العقد الاستثماري مع وزارة الرياضة ممثلة باتحاد الرياضة للجميع، لاستثمار حديقة سلسبيل في الدمام كأول عقد استثماري يترجم اتفاقية وزارتي الرياضة والبلدية، إضافة إلى توقيع العقد الاستثماري الأول لتشغيل مشروع وسط العوامية بالقطيف، والذي يتضمن أنشطة ترفيهية وثقافية وحرفية وتراثية وأسواق ومقاهي وفعاليات، وتوقيع العقد الاستثماري لمرسى القوارب في الدمام.

وأشار إلى إطلاق المشروع الاستثماري النموذجي الأول لتطوير الطرق والمرافق والحدائق والساحات بالدمام (بوليفارد ضاحية الملك فهد)، بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق وهيئة تطوير الشرقية وبرنامج جودة الحياة، وترسية عقد استثماري لتطوير كورنيش الخبر بالواجهة البحرية، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية الموقع الاستثماري على إحدى الشركات الوطنية للعمل على المشروع في كورنيش الخبر الشمالي بمساحة 20 ألف م2.

أنسنة المدن

وأبان أن الأمانة تلقت عددا من العروض من شركات استثمارية محلية وإقليمية وعالمية ذات خبرات مميزة، للمشاركة في هذه المبادرات والمشاريع الاستثمارية النوعية، مؤكدا أنه ستتم مراعاة تأهيل الشركات بناء على الملاءة والقدرة المالية.

من جهة ثانية فعلت أمانة المنطقة الشرقية برامج «أنسنة المدن»، التي من شأنها أن تجعل المدن أكثر ملاءمة وصديقة للإنسان؛ لتمكنه من الاستمتاع بالخدمات المعيشية، وتطوير إمكاناته ومزاولة حياته الفكرية والعملية والاجتماعية.

شملت المشاريع مسارات للمعاقين:

