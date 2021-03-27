شكرا لقرائتكم خبر انخفاض نسبة حوادث الطرق 21% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهودها في الارتقاء بشبكة الطرق في المملكة، حققت وزارة النقل عددا من المنجزات خلال 2020، حيث أطلقت حزمة من المشاريع لتعزيز السلامة والصيانة على الطرق، مما أسهم في خفض نسبة الحوادث بنسبة 21%، والوفيات بنسبة 24%، والإصابات بنسبة 20%.

ونفذت الوزارة على صعيد أعمال السلامة، السياج عالي الشد بطول أكثر من 2000 كلم، و أعمال الحواجز المعدنية بطول 492 كلم، وأعمال الحواجز الخرسانية بطول 343 كلم، كما تم تركيب وصيانة نحو 12 ألف لوحة تحذيرية وإرشادية على الطرق، إضافة إلى تركيب نحو 427 ألف وحدة من العلامات الأرضية وعيون القطط، كما بنت الوزارة نظام معلومات للحوادث باستخدام الأجهزة الذكية.

مؤشر شبكة الطرق

ونفذت الوزارة عددا من أعمال الصيانة للحفاظ على شبكة الطرق، حيث عمدت الوزارة إلى مسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بإجمالي أطوال نحو 127 ألف كلم، كما تم استخدام كميات الإسفلت المكشوط بإجمالي طول أكثر من 165 ألف م، وكشط وإعادة سفلتة نحو 12 ألف كلم، إضافة إلى صيانة 62 ألف كلم من الطرق الترابية، من أجل تحسين ورفع جودة البنية التحتية لها، كما تم إنشاء منصة رقابة للإشراف على المقاولين.

وفي إطار سعي الوزارة إلى ربط مناطق المملكة مترامية الأطراف ببعضها، وتعزيز مكانة المملكة التي تحتل المرتبة الأولى عالميا على صعيد مؤشر شبكة الطرق، وفقا لتقرير التنافسية العالمي، وسعت شبكة الطرق في المملكة بأكثر من 2311 كلم، وصممت بالاستناد على المقاييس العالمية.

كما دشنت الوزارة 33 مشروعا خلال 2020 في 6 مناطق من مناطق المملكة، ويأتي ذلك ضمن حرص وزارة النقل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة.

شهادة الأيزو

وحصلت الوزارة خلال 2020 على شهادة الأيزو في مشروع فحص وتقييم الجسور، بناء على معايير الجودة في الفحص والتقييم وإدارة الأصول، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى الخدمة وتوفير قواعد بيانات شاملة لجميع عناصر الجسور وتكاليف الصيانة اللازمة لها، بحيث يسهم في تقليل الهدر المالي ورفع كفاءة الإنفاق والمحافظة على هذه الأصول وتعظيم قيمتها.

ويسهم هذا المنجز في تفعيل نظام (BMS) على صعيد أتمتة أعمال صيانة الجسور العائد على رفع كفاءة الإنفاق، بما يضمن الرفع من مستوى وحالة الجسور وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى حصر جميع الأضرار الإنشائية وآلية إصلاحها وتكاليفها ووضع الأولويات للإصلاح والصيانة.

برنامج إدارة الجسورويستخدم برنامج إدارة الجسور خوارزميات لاتخاذ القرار بشكل آلي، معتمدا على الموازنة بين المخاطر للعناصر الإنشائية، مما يؤدي لتحديد أولويات الصيانة للعناصر الإنشائية بما يضمن الحفاظ على سلامة المنشأة، وتستخدم الوزارة عددا من مؤشرات الأداء لقياس وضع شبكة الجسور بالمملكة، يذكر أن وزارة النقل قامت بفحص وتقييم نحو 5000 جسر، وبعد حصولها على شهادة الأيزو العالمية لفحص وتقييم الجسور، فإنها تعد الشهادة الثانية لها بعد حصولها على شهادة الأيزو لمشروع مسح وتقييم الطرق لعام 2019.

من أعمال السلامة على الطرق:







السياج عالي الشد بطول أكثر من 2000 كلم



الحواجز المعدنية بطول 492 كلم



الحواجز الخرسانية بطول 343 كلم



تركيب وصيانة أكثر من 12 ألف لوحة تحذيرية وإرشادية



تركيب نحو 427 ألف وحدة من العلامات الأرضية وعيون القطط



نظام معلومات للحوادث باستخدام الأجهزة الذكية



من أعمال الصيانة للطرق: