إغلاق 8 مساجد بسبب كورونا وإعادة فتح 7

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 8 مساجد بشكل موقت في 3 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 48 يوما 381 مسجدا، جرى فتح 364 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 4 مساجد في منطقة القصيم و3 مساجد بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة نجران. وأشارت إلى إعادة فتح 7 مساجد، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية.

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