شكرا لقرائتكم خبر التجمعات وعدم تطبيق الاحترازات يرفعان أعداد الإصابة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرجعت وزارة الصحة زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا إلى التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار الفيروس حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الصحة تسجيل 502 حالة مؤكدة وشفاء 355 حالة في المملكة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4593 منها 635 حالة حرجة، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 387,794 حالة وحالات التعافي 376,558 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 6 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6643 حالة، فيما تم إجراء 46,328 فحصا مخبريا جديدا.

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