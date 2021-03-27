التجمعات وعدم تطبيق الاحترازات يرفعان أعداد الإصابة بكورونا

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وأعلنت الصحة تسجيل 502 حالة مؤكدة وشفاء 355 حالة في المملكة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4593 منها 635 حالة حرجة، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 387,794 حالة وحالات التعافي 376,558 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 6 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6643 حالة، فيما تم إجراء 46,328 فحصا مخبريا جديدا.
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