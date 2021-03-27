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الملحقية الثقافية بالمملكة المتحدة: 4 أيام عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح

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الرياض - محمد عبدالله - العمل يبدأ الثلاثاء المقبل..

أعلنت الملحقية الثقافية بالمملكة المتحدة، أن عطلة الملحقية بمناسبة عيد الفصح، ستبدأ يوم الجمعة 20 شعبان 1442هـ الموافق 2 أبريل 2021م إلى نهاية يوم الاثنين 23 شعبان 1442هـ الموافق 5 أبريل 2021م.

وقالت الملحقية الثقافية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها ستباشر العمل يوم الثلاثاء 24 شعبان 1442هـ الموافق 6 أبريل 2021م.

يأتي ذلك بناءً على تعميم سفارة المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة المتضمن أنه بمناسبة حلول عيد الفصح فإن عطلة الملحقية ستبدأ يوم الجمعة 20 شعبان 1442هـ الموافق 2 أبريل 2021م إلى نهاية يوم الإثنين 23 شعبان 1442هـ الموافق 5 أبريل 2021م، ومباشرة العمل يوم الثلاثاء 24 شعبان 1442هـ الموافق 6 أبريل 2021م.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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