الملحقية الثقافية بالمملكة المتحدة: 4 أيام عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المتحدة، أن عطلة الملحقية بمناسبة عيد الفصح، ستبدأ يوم الجمعة 20 شعبان 1442هـ الموافق 2 أبريل 2021م إلى نهاية يوم الاثنين 23 شعبان 1442هـ الموافق 5 أبريل 2021م.

وقالت الملحقية الثقافية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها ستباشر العمل يوم الثلاثاء 24 شعبان 1442هـ الموافق 6 أبريل 2021م.

يأتي ذلك بناءً على تعميم سفارة المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة المتضمن أنه بمناسبة حلول عيد الفصح فإن عطلة الملحقية ستبدأ يوم الجمعة 20 شعبان 1442هـ الموافق 2 أبريل 2021م إلى نهاية يوم الإثنين 23 شعبان 1442هـ الموافق 5 أبريل 2021م، ومباشرة العمل يوم الثلاثاء 24 شعبان 1442هـ الموافق 6 أبريل 2021م.