3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدَّرت 3 مناطق، السبت، قائمة الأعلى في تسجيل الإصابات اليومية بفيروس كورونا بالمملكة.

وحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة، فإن منطقة الرياض تصدرت المرتبة الأولى بـ226 إصابة، فيما جاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ94 إصابة، والمنطقة الشرقية ثالثةً بـ86.

أما منطقة القصيم فسجلت 25 إصابة، والمدينة المنورة 23 إصابة، فيما سجلت جازان 10، وعسير وتبوك 9، والحدود الشمالية 7، ونجران 5 حالات، وحائل 4، والجوف 3، فيما جاءت الباحة في المرتبة الأخيرة بتسجيل حالة واحدة.

وأعلنت الصحة تسجيل (502) حالة مؤكدة، وتعافي (355) حالة في المملكة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4593)؛ منها (635) حالة حرجة، مبينةً أن إجمالي عدد الإصابات بلغ (387794)، حالة وحالات التعافي (376558) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6643) حالة، فيما تم إجراء (46328) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكشفت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن الأعراض الجانبية المتوقعة المصاحبة لتناول لقاح فيروس كورونا المستجد، وقالت: «الأعراض المتوقعة من أخذ اللقاح بسيطة جدًّا.. قد تكون ألمًا في مكان الحقن يتحسن بالكمادات الباردة، أو شعورًا بالصداع والتعب يتحسَّن بالإكثار من السوائل».

وأوضحت الوزارة أنه غالبًا ما تمر تجربة تناول لقاح فيروس كورونا المستجد دون أي مضاعفات، وأنه في بعض الحالات قد تحدث بعض الأعراض البسيطة المصاحبة للقاح كورونا (ألم وانتفاخ في الذراع يمكن معالجتهما بوضع كمادات باردة وعمل مساج للمنطقة، وحرارة وقشعريرة، وشعور بالإرهاق، وصداع)، وأنه لمعالجة الشعور بالتعب وتخفيفه، ينصح بشرب الكثير من السوائل وتخفيف الملابس وتناول مسكن عند الشعور بالحرارة والألم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه لم تُسجل أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح، وأشار إلى أنه لا ارتباط بين اللقاحات والجلطات، وأن كل الجهات العلمية المتخصصة والمعنية، أثبتت أن هذه المعلومات غير صحيحة وغير دقيقة، مشددًا على عدم الحاجة إلى إجراء أي فحوصات أو مسحة قبل تلقي لقاح كورونا، وأنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن «المانع الوحيد الذي توصلنا إليه لأخذ اللقاح، هو المناعة المفرطة الشديدة من اللقاح نفسه فقط. أما بقية الأمور فلا تعتبر، وبإمكان الجميع الحصول على اللقاح.. وبالنسبة إلى الحوامل، فهناك دراسات مبشرة قد تتطوَّر فيها أمور تتيح إعطاءهن اللقاح، ومتى تم ذلك سيتم الإعلان عنه بإذن الله».