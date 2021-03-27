هل توجد شريحة بلقاحات كورونا لمراقبة متلقي التطعيم؟.. مسؤول بالصحة يجيب

كشف المهندس أنس الحميد المدير العام للتسويق والتوعية في وزارة الصحة، عن أبرز الإشاعات التي تلقتها حملة «خذ الخطوة».

وقال الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «إم بي سي في أسبوع» على قناة (إم بي سي 1)، إن أبرز الإشاعات التي وردت إلى الحملة، تركزت حول أنه يتم زرع شريحة في لقاح فيروس كورونا لمراقبة الشخص، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح.

وأضاف أن حملة «خذ الخطوة» تقوم فكرتها على لعبة (الخطوة)، التي تتمثل في خطوات بسيطة يجب اتباعها للعودة إلى الحياة الطبيعية، والتي تبدأ بالجرعة الأولى ثم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الثانية، ثم المناعة المجتمعية، ثم الهدف المنشود بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأشار إلى أن نتائج الحملة كانت رائعة؛ لأن عدد المسجلين في تطبيق «صحتي» ارتفع إلى 70%، ووصل إلى أكثر من 6 ملايين شخص، فيما وصل عدد الجرعات المتخذة نحو 4 ملايين جرعة.

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