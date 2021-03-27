«التعاون الخليجي»: ندعم جهود مصر لإعادة حركة الملاحة في قناة السويس

أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعم مجلس التعاون لجهود مصر في عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، إثر جنوح سفينة حاويات خلال عبورها القناة.

وقال الحجرف في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء البحرين اليوم السبت: «إن المجلس يتابع باهتمام بالغ الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لإنقاذ سفينة الحاويات "إيفر جيفن"، التي جنحت خلال عبورها قناة السويس».

وشدد الحجرف على دعم مجلس التعاون لجهود جمهورية مصر العربية لتجاوز هذه الأزمة نحو عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس إلي طبيعتها في أقرب وقت.

وتعتبر سفينة الحاويات البنمية الجانحة «إيفرجيفن» من أكبر سفن الحاويات فى العالم، يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متر، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن بحمولة حوالي 120 ألف حاوية.

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