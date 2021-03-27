وثق فعلته عبر مواقع التواصل.. الإطاحة بمواطن في القصيم أتلف جهاز رصد آلي

تمكنت الجهات الأمنية لشرطة منطقة القصيم، من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، أتلف جهاز رصد آلي، ووثق فعلته ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إنه بالإشارة إلى المقطع المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي لشخص أتلف جهاز رصد آلي، وتوثيقه لذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية –بفضل الله– من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وأحالته إلى فرع النيابة العامة.