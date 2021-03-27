زيادة رحلات قطار الحرمين خلال شهر رمضان

أعلن قطار الحرمين أنه ستتم إعادة تسيير الرحلات بدءا من الأربعاء المقبل بواقع 24 إلى 30 رحلة يوميا، وسترتفع الرحلات خلال شهر رمضان من 40 إلى 54 رحلة.

ووفقا لنائب الرئيس لقطار الحرمين السريع والمشاعر المقدسة ريان الحربي، خلال لقائه مع برنامج «120» في قناة الإخبارية، فإنه قد تم تحديد بوابات لدخول المسافرين، يتم فيها قياس درجة الحرارة مع إظهار تطبيق توكلنا، وأيضا تم وضع ملصقات في الأرضيات والمقاعد، لضمان المسافة الآمنة بين المسافرين والعاملين في المحطات.

وتشمل وجهات السفر للقطار من وإلى محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.