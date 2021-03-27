السعودية اليوم / أكثر من 8000 مستفيد في مسارات نموذج الرعاية الصحية بحفر الباطن



حفر الباطن 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

قدمت صحة حفر الباطن خدماتها لمسارات نموذج الرعاية الصحية لـ 8007 مستفيدين خلال شهري يناير وفبراير 2021م.

وبلغ عدد المستفيدين من مسار الأمراض المزمنة 5099 مستفيداً ، فيما بلغ عدد مستفيدات مسار الولادة الآمنة 1982 مستفيدة ، ووصل عدد المستفيدين من مسار الرعاية الوقائية 701 مستفيد، وتخطى عدد مستفيدي مسار الرعاية الاختيارية 200 مستفيد، فيما بلغ عدد مستفيدي مسار الرعاية التلطيفية 25 مستفيدا.

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20:08ت م

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