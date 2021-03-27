السعودية اليوم / باكستان تسجل 4468 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

سجلت باكستان 4468 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2137 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 593282 حالة، فيما تم تسجيل 67 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14158 حالة وفاة.

// انتهى //

18:38ت م

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إسلام آباد 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسسجلت باكستان 4468 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 649824 حالة، منها 42384 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2137 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 593282 حالة، فيما تم تسجيل 67 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14158 حالة وفاة.// انتهى //18:38ت م0075

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