السعودية اليوم / خبراء بعثات دول مجلس التعاون بجنيف يعقدون اجتماعهم الأول لعام 2021م



جنيف 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

عقد خبراء بعثات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال حقوق الإنسان في جنيف اليوم، اجتماعهم الأول لعام 2021م في مقر بعثة مجلس التعاون بجنيف برئاسة المستشار في البعثة الدائمة لمملكة البحرين بجنيف "دولة الرئاسة" حسين مخلوق.

وناقش الخبراء عددا من الموضوعات المتعلقة بالدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

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18:30ت م

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