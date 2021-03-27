السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنجز 70% من المشروعات التنموية بمحافظة القطيف



الدمام 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية 70% من أعمالها لعدد من المشروعات التنموية التي تنفذها بمحافظة القطيف.

وأوضحت الأمانة أن المركز التجاري في القطيف، الذي يضم 50 محلاً مخصصاً لأنشطة بيع الخضار والفواكه ومحلات بيع العصائر الطازجة وسلطات الفواكه واللحوم والطيور الطازجة بأنواعها والتمور ومنتجاتها، إضافة إلى محلات مساندة (مقاهي عصرية- خدمات بنكية)، تم الانتهاء من أكثر من 70% من أعماله، الذي يعد إحدى الفرص الاستثمارية المميزة التي ستطرح للاستثمار خلال الفترة القليلة القادمة عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص)، ووصلت نسبة الإنجاز في جزيرة الأسماك التي تضم 83 محلاً إلى 80% من الأعمال، بجانب الأعمال التي تجري بالمركز التجاري بتاروت، والذي يضم 5 مبان ذات أنشطة متنوعة بمساحة تقدر بـ 3000 متر مربع.

وأكدت الأمانة على جميع الإدارات المعنية، رفع نسبة الإنجاز وجودة الأعمال وأهمية تطبيق برامج جودة الحياة، ومفهوم أنسنة المدن فيها من خلال إيجاد علاقة دائمة وإيجابية بين الإنسان والمكان، ‏وذلك بتوفير جميع مقومات البيئة السياحية ومستلزماتها بما في ذلك الاحتياجات الإنسانية، والترفيهية والخدمات المصاحبة التي تضاعف من جاذبية المكان للإنسان وتجعله مقصداً سياحياً رائداً، ويدعم الاستثمار ويسهم في تعزيز عجلة التنمية، وتحقيق أسس الاستدامة، توازيا مع الاهتمام بنوعية الخدمات والمميزات المقدمة للمواطن والمقيم والزائر بتطبيق أرقى المواصفات القياسية التي تسهم في تحقيق خدمة الناس وراحتهم.

// انتهى //

18:11ت م

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