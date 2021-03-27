السعودية اليوم / شرطة القصيم: القبض على شخص قام بإتلاف جهاز رصد آلي



الرياض 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي لشخص قام بإتلاف جهاز رصد آلي، وتوثيقه لذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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18:09ت م

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