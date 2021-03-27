السعودية اليوم / العراق يسجل 5062 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

سجل العراق 5062 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14177 حالة, فيما تم تسجيل 4368 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 741115 حالة.

// انتهى //

16:57ت م

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بغداد 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسسجل العراق 5062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 827157 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14177 حالة, فيما تم تسجيل 4368 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 741115 حالة.// انتهى //16:57ت م0061

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