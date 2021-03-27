السعودية اليوم / "الصحة": التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا



الرياض 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

أرجعت وزارة الصحة زيادة أعداد الإصابة بفيروس

وأعلنت الصحة تسجيل (502) حالة مؤكدة وتعافي(355) حالة في المملكة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4593) منها (635) حالة حرجة, مبينة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ (387794) حالة وحالات التعافي (376558) حالة, وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6643) حالة, فيما تم إجراء (46328) فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

16:28ت م

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الرياض 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسأرجعت وزارة الصحة زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا إلى التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار الفيروس حفاظا على صحة وسلامة الجميع.وأعلنت الصحة تسجيل (502) حالة مؤكدة وتعافي(355) حالة في المملكة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4593) منها (635) حالة حرجة, مبينة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ (387794) حالة وحالات التعافي (376558) حالة, وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6643) حالة, فيما تم إجراء (46328) فحصاً مخبرياً جديداً.ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:28ت م0058

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